Улан-Удэ, , 06:10 — REGNUM В Бурятии уровень младенческой смертности за первые шесть месяцев 2020 года снизился с 6,3 до 5,1 на 1000 родившихся. Всего в республике за полгода скончались 32 младенца в возрасте до 1 года, такие данные привели ИА REGNUM в Бурятстате.

При этом снижаются и показатели рождаемости.

«Коэффициент рождаемости составил 12,3 новорожденного в расчёте на 1000 жителей, что ниже уровня соответствующего периода 2019 года на 0,3 промилле», — отметили в службе статистики.

В девяти районах рождаемость, напротив, растёт. Наибольшие показатели выявлены в Бичурском, Северо-Байкальском и Еравнинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, коэффициент младенческой смертности в республике с января по август 2019 года увеличился на 27,5% и составил 6,5 смерти на 1000 родившихся. Всего за первые восемь месяцев минувшего года года умерли 58 детей в возрасте до одного года.

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