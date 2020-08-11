Лос-Анджелес, США, , 06:19 — REGNUM Самолёт «Аэрофлота» с гражданами России, пожелавшими эвакуироваться из США на родину, 10 августа вылетел из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Москву. Об этом говорится на сайте международного аэропорта Лос-Анджелеса.

Прибытие вывозного рейса в аэропорт Шереметьево ожидается 11 августа в 14:28 мск.

«Этот рейс из города Лос-Анджелеса — уже 19-й по счёту из США. Сегодня домой возвращаются 356 человек, среди них — 13 младенцев. Мы искренне рады, что уже завтра они смогут ступить на родную землю», — написал посол России в США Анатолий Антонов на странице посольства в социальной сети Facebook.

По словам посла, «за несколько месяцев напряжённой работы нам удалось вывезти из США более 6,3 тыс. российских граждан», а в настоящее время посольство приступило к организации намеченного на 16 августа рейса из Нью-Йорка.

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