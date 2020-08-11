Богота, , 06:03 — REGNUM 397 623 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Колумбии за весь период наблюдений, а за последние сутки — 10 142. Об этом сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава.

При этом медслужбы страны обработали 1 942 730 проб анализов. 221 485 человек уже выздоровели.

Кроме того, с начала пандемии в республике зафиксировано 13 154 летальных исхода при COVID-19. За истекшие 24 часа в стране по этой причине скончались 312 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Колумбии, из-за снижения динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице страны Боготе, приняли решение открыть городской аэропорт для полетов.

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