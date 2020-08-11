Шанхай, Китай, , 05:55 — REGNUM В Шанхае выявлено 8 новых «импортных» случаев COVID-19 за прошедшие сутки и ни одного нового локального случая, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения, все «импортные» пациенты прибыли в Международный аэропорт «Пудун» в Шанхае из Объединенных Арабских Эмиратов через Шри-Ланку 7 августа.

Все они были помещены на карантин по прибытию, там же у них начали проявляться симптомы инфекции. Все тесные контакты заболевших были помещены под карантин. Всего в Шанхае выявлено 452 «импортных» случая опасной инфекции и 342 локальных случая.