Кызыл, , 05:54 — REGNUM С 1 августа на территории Тувы стартовал летне-осенний сезон охоты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, охотникам разрешено добывать кабана, кроме самок с поросятами этого года, сибирского горного козла, бурого медведя.

С 15 августа разрешено добывать на взрослых самцов сибирской косули, бурундука, барсука, американской норки и хорька. При этом охотникам необходимо получить разрешение.

«Срок сдачи разрешения на копытных животных и бурого медведя — 10 дней, на пушные виды — 20 дней», — отметили в правительстве.

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