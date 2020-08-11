Горно-Алтайск, , 05:41 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 1739.

«Коронавирус подтвердился у трёх жителей Шебалинского района; у двух жителей города Горно-Алтайска; у жителей Майминского, Турочакского и Чемальского районов», — отметили в штабе.

У шести из них были диагностированы симптомы заражения, двое входили в число контактных в ранее выявленными носителями.

Тем временем, за сутки выписаны из больниц с выздоровлением 44 пациента. Таким образом, всего выздоровели к настоящему времени 1450 человек. Остальные находятся под наблюдением врачей. Напомним, ранее в республике скончались девять пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки власти региона объявили о поэтапном снятии ограничительных мер. В частности, с 8 августа разрешили возобновить работу спортзалам и фитнес-центрам.

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