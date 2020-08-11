Вашингтон, , 05:36 — REGNUM Страница службы подписки EA Access появилась в магазине Steam. На это 11 августа обратил внимание журнал PC Gamer.

Стоит отметить, что сама функция пока не активна. Администрация Steam написала, что вскоре она будет запущена, при этом не сообщив никаких сроков и не назвав возможную стоимость подписки. Издание предположило, что Steam предложит своим пользователям её вариант Origin Access, который стоит 299 рублей в месяц (или 1799 рублей в год), а не Premier, который дороже почти в четыре раза.

Напомним, в октябре 2019 года Electronic Arts объявила, что возвращает свои игры в Steam. Ожидалось, что сервис подписки EA Access появится в сервисе весной 2020 года, однако впоследствии компания пересмотрела свои планы.

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