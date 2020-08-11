Улан-Удэ, , 05:24 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за всё время эпидемии подтверждено 4475 случаев.

«Из 31 новых случаев COVID-19: 7 чел. — обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

К настоящему времени выздоровели 3748 человек, из них за последние сутки — 47. В стационарах остаются 313 пациентов, трое тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении находятся 370 пациентов.

Ранее в республике зарегистрировали 44 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на заражение коронавирусом к настоящему времени проверили более 254 тыс. жителей Бурятии при населении в чуть менее 1 млн жителей.

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