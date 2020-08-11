Вашингтон, , 05:21 — REGNUM Стала известна возможная дата официального анонса, касающегося новой игры Call of Duty: Black Ops. Об этом 11 августа сообщил журнал PC Gamer.

После того, как в Call of Duty: Warzone появились некоторые подсказки, видеоблогеры провели расследование, которое привело их на сайт, на котором присутствует анимированное изображение с ЭЛТ-телевизором, VHS-магнитофоном, телефонной трубкой и старым IBM PC.

Табло видеомагнитофона показывает время 12:00, однако если подождать, то оно меняется на «08−14». Таким образом, геймеры предположили, что Activision, Treyarch и Raven выступят с официальным анонсом 14 августа 2020 года.

Ожидается, что новая игра серии будет называться Call of Duty: Black Ops — Cold War. В мае 2020 года инсайдеры сообщили, что её действие игры будет происходить во времена войны во Вьетнаме.

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