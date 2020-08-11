Москва, , 05:20 — REGNUM Во вторник, 11 августа, в Москве будет облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 12 августа в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +11… +13 °С.

Ветер северо-западный, северный 5−10 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +17… +22 °С днём и +8… +13 °С ночью.

В среду, 12 августа, днём в столице ожидается +16… +18 °С. По области +14… +19 °С. Ночью в регионе ожидается +7… +12 °С. Небольшой дождь.