Шэньян, Китай, , 04:57 — REGNUM В провинции Ляонин на северо-востоке Китая не выявлено новых случаев COVID-19 уже пятый день подряд, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, пять локальных случаев и пять бессимптомных случаев находится под наблюдением медиков региона. Всего в Ляонине выявлен 261 подтвержденный случай опасной инфекции, включая 37 «импортных».

Два человека погибли, еще 186 был выписаны из больниц за все время эпидемии. Еще 11 бессимптомных пациентов остаются под медицинским наблюдением в регионе. Напомним, что ранее в Ляонине был выявлен новый кластер опасной инфекции.