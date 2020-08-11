Пекин, , 04:52 — REGNUM В Китае за прошедшие сутки выявлен 31 новый «импортный» случай COVID-19, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» случаев в Китае достигло 2200 за все время эпидемии.

Девять новых «импортных», то есть выявленных у прибывших в Китай из-за рубежа, случаев пришлось на провинцию Шэньси, восемь — на Шанхай, шесть — на провинцию Шаньдун, три — на Гуандун, два — на Ганьсу, а также по одному на провинции Хэбэй, Хэйлунцзян и Чжэцзян.

Среди общего числа «импортных» случаев, 2046 человек было выписано из больниц по выздоровлению, еще 154 остаются госпитализированными, включая одного в тяжелом состоянии. Смертей от опасной инфекции не зафиксировано.