Кемерово, , 04:50 — REGNUM За несколько дней в магазинах, на летних верандах и в общественном транспорте города Кемерово выявлено 104 нарушения масочного режима. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Напомним, в городе усилен контроль за соблюдением масочного режима. Работает шесть контрольных групп, состоящие из представители МВД, администрации города и правительства Кузбасса, общественности.

«За три дня обследовано более 190 объектов потребительского рынка, в том числе 13 торговых центров и комплексов. Составлено 39 протоколов об административных правонарушениях на сотрудников торговых предприятий, находившихся на рабочем месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания; на посетителей, находившихся в торговом зале без средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также на юридических лиц, не обеспечивших соблюдение масочного режима в своих торговых организациях. Группы контроля обследовали 1651 единицу подвижного состава. Специалисты выявили 65 нарушений среди транспортных предприятий», — уточнили в мэрии.