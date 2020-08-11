Пекин, , 04:44 — REGNUM На материковой части Китая за сутки выявлено 44 новых подтвержденных случаев COVID-19, сообщает 11 августа агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, 31 оказался «импортным», то есть выявленным у прибывших в Китай из-за рубежа, а 13 — локальными.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, все 13 локальных случаев передачи инфекции пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный района на северо-западе Китая.

В Шанхае и провинции Фуцзянь выявлено по одному новому случаю подозрения на опасную инфекцию. Оба являются «импортными». Смертей от опасной инфекции за сутки выявлено не было.