Новосибирск, , 04:39 — REGNUM В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении 16 горожан, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском региональном управлении СКР.

По данным следствия, с 2016 по 2019 год 16 новосибирцев арендовали в городе помещения по десяти адресам. Там они открыли круглосуточные игорные заведения.

Вину обвиняемые признали. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.