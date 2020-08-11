Москва, , 04:37 — REGNUM В переносе сроков регистрации российской вакцины от COVID-19, как того просили в Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, нет необходимости, заявила 10 августа заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.

«Россия — страна с богатой историей разработки и производства вакцин, у нас много предприятий и научных центров и вряд ли вакцина центра им. Гамалеи не будет соответствовать установленным требованиям», — цитирует РБК собеседницу.

По её словам, разработанной в России уже привиты несколько сотен добровольцев, и у них отсутствуют серьезные отрицательные реакции на неё. Кроме того, перед выпуском вакцины она будет протестирована ещё на нескольких тысячах добровольцах.

Ранее, напомним, российские фармацевтические компании попросили Минздрав РФ отложить государственную регистрацию вакцины до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.

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