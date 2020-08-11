Кемерово, , 04:31 — REGNUM В больницы Кемеровской области поступили пять передвижных палатных рентгенологических комплексов в рамках борьбы с COVID-19. Стоимость одного — 5 млн 200 тыс. рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Установки направлены в Прокопьевскую городскую больницу №1, в Новокузнецкую городскую клиническую больницу №1, в Кузбасскую клиническую больницу им. Беляева, в Кузбассскую клиничекскую больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского.

Комплекс состоит из рентгеновского аппарата, системы цифровой радиографии и лазерной мультиформатной камеры для печати медицинских изображений.