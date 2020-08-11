Владивосток, , 04:30 — REGNUM В Приморском крае за минувшие сутки выявлено 93 случая заражения коронавирусом, выздоровели 98 человек, скончались две женщины 63 и 84 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 11 августа в регионе зарегистрировано 7890 носителей коронавируса, излечились 6189 человек, 94 пациента скончались.

10 августа в ходе проверок торговых точек, общественного транспорта, баз отдыха и пляжей составлен 101 протокол об административных правонарушениях, по 32 нарушениям назначен штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологде зафиксированы повторные случаи заражения коронавирусом SARS-CoV-2.