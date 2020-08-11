Богота, , 04:21 — REGNUM Решение возобновить авиасообщение с 1 сентября из аэропорта Эль-Дорадо, расположенного в колумбийской столице Богота, приняли власти Колумбии. Об этом сообщил министр здравоохранения и социальной защиты республики Фернандо Руис в ходе видеовыступления в Twitter пресс-службы главы государства.

По его словам, данный вопрос согласован с мэром столицы Клаудией Лопес. Решение было принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19 в городе.

В рамках возобновления будет проведен пробный полет в Картахену или Барранкилью — города, где так же наблюдается снижение числа новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля власти Колумбии начали возобновлять полеты внутри страны. При в республике авиасообщение действует только между городами Букараманга и Кукута.

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