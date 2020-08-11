Лхаса, Китай, , 04:11 — REGNUM Двенадцать буддистских монахов были награждены высшей ученой степенью геше-лхарамба в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

Церемония присуждения прошла в храме Джоканг в центре Лхасы, столицы Тибета. Геше-лхарамба буквально означает «интеллектуал» на тибетском языке. Это высшая академическая степень в школе Гелугба, также известной как Желтая секта тибетского буддизма. История геше-лхарамба насчитывает 400 лет.

Экзамен проходит в форме дебатов, вопросов и ответов. Во время дебатов, которые прошли 10 августа, Чокьи Намбар из монастря Чампа Линг занял первое место, Лосанг Джонанг из монастыря Ташилхунпо и Нгаванг Гончен из монастыря Дрепунг заняли второе и третье места соответственно. На данный момент уже 140 монахов получили эту степень с 2004 года, когда экзамены были возобновлены.