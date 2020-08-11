Каракас, , 04:17 — REGNUM В Венесуэле за сутки было выявлено рекордное с начала пандемии число случаев инфицирования коронавирусом — 995. Об этом исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила 10 августа, в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в эфире государственного телевидения.

«Было зафиксировано 995 случаев инфицирования», — сказала она. Общее число инфицированных SARS-CoV-2 достигло 26 800 человек.

Ранее в Венесуэле, как правило, выявлялось за сутки около 700 случаев заражения.

В стране за последние сутки скончались шесть пациентов с COVID-19, а общее число умерших достигло 229.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал Указ о продлении действия чрезвычайного положения, введённого в стране в связи с пандемией COVID-19, ещё на 30 дней. Одновременно в стране начинается поэтапное ослабление карантинных мер в режиме «семь на семь» — неделя карантина будет сменяться неделей ослабления ограничительных мер.

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