Харбин, Китай, , 03:49 — REGNUM Девять человек погибли, еще шестеро пострадали в результате падения перегруженного автобуса в канаву в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 11:10 по местному времени в городе Учан после неудачного маневра, совершенного водителем автобуса, сообщили в департаменте общественной безопасности города. Транспортное средство, рассчитанное на перевозку семи пассажиров, перевозило 15 человек.

Все они ехали из города Юйшу в соседней провинции Цзилинь. Восемь пассажиров погибли на месте, еще один скончался от ранений, несмотря на экстренную помощь. Шесть человек получают медицинскую помощь в больнице. Расследование причин инцидента продолжается.