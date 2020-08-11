Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Общее число выявленных в мире случаев заражения коронавирусом превысило 20 миллионов. Об этом 11 августа сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, по состоянию на 03:31 мск 11 августа в мире было выявлено 20 001 019 заразившихся SARS-CoV-2.

Лидерство по числу заразившихся новым коронавирусом удерживают США (5 085 821 заразившихся), Бразилия (3 057 470) и Индия (2 215 074). Россия занимает четвёртую позицию с 890 799 выявленными случаями заражения.

По данным университета, суммарное количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 733 897.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всём мире за последние сутки выявлен 284 441 случай заражения коронавирусом, а за весь период с начала пандемии — 19 187 943 случая. В мире общее число случаев летального исхода пациентов с COVID-19 достигло 716 075.

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