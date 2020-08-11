Фучжоу, Китай, , 03:42 — REGNUM Китайская национальная метеорологическая обсерватория объявила желтый уровень погодной опасности в связи с тайфуном «Мекхала», который обрушится на восточные и южные районы страны, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

По данным на 17:00 местного времени 10 августа, «Мекхала», который является уже шестым за год тайфуном в Китае, усилился до уровня мощного тропического шторма с эпицентром в 390 км к югу от города Сямэнь в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Скорость ветра достигает 28 м/с, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР.

Ожидается, что «Мекхала» будет двигаться на север со скоростью 25−30 км/ч и достигнет прибрежных районов провинции в уездах Чжанпу и Пинтань утром 11 августа. С ночи 10 августа по ночь 11 августа мощные ветры обрушатся на большую часть районов Восточно-Китайского моря, на северо-восточные и южные районы Южно-Китайского моря, воды Тайваньского пролива и некоторые прибрежные районы провинций Фуцзянь и Чжэцзян.