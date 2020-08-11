Пекин, , 03:35 — REGNUM Власти Китая раскрыли 494 случая незаконной торговли дикими животными с февраля текущего года, когда началась совместная кампания с Государственной администрацией рыночного регулирования, Министерством общественной безопасности и еще тремя другими ведомствами, сообщает 10 августа агентство Синьхуа.

Всего 19 тыс. диких животных и изделий из них весом 3 297 кг было изъято за указанный период, говорится в докладе по имплементации решений о запрете незаконной торговле дикими животными и устранения потребления диких животных в пищу в целях безопасности и здоровья людей, который был принят в еще в феврале, а также закона о защите диких животных.

Доклад был представлен 10 августа во время проходящей в Пекине сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей — высшего законодательного органа страны.

Указывая на проблемы о защите диких животных вроде нехватки персонала и несовершенства средств карантина диких животных, доклад предлагает усовершенствовать закон о защите диких животных.