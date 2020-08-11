Бразилиа, , 02:58 — REGNUM Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии за сутки увеличилось на 22 048 и достигло 3 057 470. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

При этом отмечается, что 2 163 812 человек излечились и выписаны из медучреждений. Еще 101 752 пациента скончались от осложнений при заболевании COVID-19. За последние 24 часа в Бразилии по этой причине умерли 703 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа власти Бразилии объявили траур по погибшим от COVID-19 в стране.

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