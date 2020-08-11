Варшава, , 02:39 — REGNUM Разработчики Cyberpunk 2077 показали в ролике «Night City Wire: Эпизод 2» оружие, которое будет присутсвовать в игре. Видео было опубликовано 10 августа на YouTube-канале проекта.

Длительность ролика составляет около 26 минут. Зрители могут видеть, что в Cyberpunk 2077 главный герой получит возможность собрать довольно внушительный арсенал. Он сможет использовать различные средства, начиная от простого холодного оружия и заканчивая высокотехнологичными «умными» винтовками. Смертоносные устройства будут делиться в игре на три класса: Power, Tech и Smart.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что интернет-мошенники стали рассылать геймерам приглашения к участию в закрытом бета-стестировании Cyberpunk 2077. Разработчики из студии CD Projekt RED 30 июля 2020 года разместили соответствующее предупреждение на официальной странице игры.

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