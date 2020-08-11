Красноярск, , 02:12 — REGNUM Во вторник, 11 августа, в Красноярске будет небольшая облачность, без осадков, температура воздуха +27… +29 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:00 на Театральной площади было +13 °C.

Ночью с 11 на 12 августа ожидается до +14 °C.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 729 мм рт. ст.

В среду, 12 августа, в Красноярске до +28 °C днём и до +15 °C ночью.

В четверг, 13 августа, в Красноярске ожидается до +26 °C днём. Ночью до +15 °C. Небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 11 августа в Эвенкийском и Туруханском муниципальных районах, центральных и южных районах Красноярского края ожидается температура воздуха +26… +31 °С, местами грозы.