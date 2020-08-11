Вашингтон, , 02:07 — REGNUM В ноябре 2020 года в продажу выйдет англоязычная версия романа Death Stranding. Об этом 10 августа сообщил один из пользователей форума Reddit.

Он заметил на сайте магазина Amazon страницу проекта, которая сообщает, что книга поступит в продажу 3 ноября 2020 года. Она будет выполнена в мягкой обложке. Покупатели также получат цифровую версию романа для электронной книги Amazon Kindle.

https://twitter.com/VG247/status/1292946576298528768

В качестве автора выступил писатель Кенджи Яно. Стоит отметить, что это не первый его роман, написанный на основе сюжетов видеоигр геймдизайнера Хидео Кодзимы. Ранее Яно выпустил несколько книг по популярной серии Metal Gear Solid.

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