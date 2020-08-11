Сиэтл, США, , 01:50 — REGNUM Amazon переименовала свой подписочный игровой сервис Twitch Prime в Prime Gaming. Соответствующее объявление компания сделала 10 августа на его официальном сайте.

Отмечается, что сервис сохранит все имеющиеся функции, продолжив предоставлять геймерам доступ к бесплатным играм, каналу Twitch, внутриигровым ценностям, эмодзи и значкам чата. Таким образом Amazon более четко определила его позиционирование, при этом приведя в соответсвие его название с названиями платформ Prime Video и Prime Reading.

Напомним, Prime Gaming входит в состав Amazon Prime. Сейчас в США стоимость ежемесячной подписки на этот сервис составляет $13 (или $120 в год).

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