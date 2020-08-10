Аддис-Абеба, , 23:26 — REGNUM Жертвами COVID-19 на африканском континенте стали уже 23 278 человек, 10 августа сообщает Africa CDC.

По информации Африканского союза, к настоящему моменту странами континента подтверждено 1 048 600 случаев коронавирусной инфекции. 734 235 человек считаются выздоровевшими от COVID-19.

Наибольшее число случаев и смертей от COVID-19 — в ЮАР (559 858 и 10 408 соответственно). На втором месте — Египет (95 492 выявленных случаев и 5009 смертей от COVID-19).

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