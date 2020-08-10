Лондон, , 22:35 — REGNUM Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире к настоящему моменту, 10 августа, уже превысило 20 миллионов, согласно подсчету агентства Reuters.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации агентства, в мире подтверждено уже 20 000 010 случаев COVID-19, из них 7 216 092 (36,1%) случаев являются активными. Выздоровевшими считаются 12 052 131 пациент (60,3%), погибли 731 787 человек (3,7%).

Университет Джонса Хопкинса и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщают близкие цифры, однако пока меньшие, чем мониторинговый центр Reuters.

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