Бишкек, , 22:34 — REGNUM В первом полугодии 2020 года в Киргизии зарегистрировано 63 097 преступлений и проступков, из которых 26 644 находились в этот период в производстве у правоохранительных органов. Об этом стало известно в ходе коллегии МВД.

За этот период удалось раскрыть только 14 604 из них, в результате чего в суд направлено 9969 уголовных дел по этим преступлениям и проступкам.

Также в министерстве внутренних дел Киргизии отмечают, что в текущем году в республике произошло снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений, а также резко сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах.