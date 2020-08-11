Москва, , 00:26 — REGNUM Всероссийская олимпиада школьников в 2020 году прошла с нарушениями. К соответствующему выводу пришла Генеральная прокуратура Российской Федерации по итогам проведенной проверки.

Позиция Генпрокуратуры изложена в официальном ответе на запрос участника ВсОШ с просьбой привлечь к административной ответственности должностных лиц Министерства просвещения РФ в связи с нарушением порядка рассмотрения обращений. В возбуждении дела об административной ответственности по заявлению Туринцева Д., связанному с отменой итоговой части Всероссийской олимпиады школьников (копии документов есть в распоряжении ИА REGNUM), отказано. Однако в Генпрокуратуре заявили об имевших место нарушениях законодательства в сфере образования при организации и проведении олимпиады.

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«В Министерстве просвещения Российской Федерации выявились нарушения законодательства в сфере образования при организации и проведении Всероссийской олимпиады школьников. Их устранение находится на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации», — сказано в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в родительском сообществе критически отнеслись к решению Минпросвещения отменить заключительный этап всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году. У детей фактически отняли один шанс получить диплом победителя или призёра Всероса, дающий льготы при поступлении в вуз.

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