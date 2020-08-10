Москва, , 22:33 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 10 августа выявлено более 950 носителей коронавирусной инфекции. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 953 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, семь военнослужащих с коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов забоолевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровели 33 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах увеличилась до 9599 человек.