Красногорск, , 22:22 — REGNUM Застройщики Подмосковья восстановили объемы работ и вышли на мощности, которые были заложены до введения режима самоизоляции. Об этом 10 августа сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Стройка Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

По мнению министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, существенную роль в поддержании застройщиков сыграли меры поддержки, принимаемые на федеральном и региональном уровнях.

«На восстановление покупательского спроса очень повлияла программа льготной ипотеки под 6,5%. Сегодня в Московской области уже выдано порядка 7,3 тысячи кредитов по данной программе на общую сумму более 25,7 миллиона рублей», — заявила Федотова.

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