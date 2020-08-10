Женева, Швейцария, , 21:56 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 253 409 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 10 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что всего за период с начала пандемии выявлено уже 19 718 030 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за последние сутки в мире скончались ещё 5719 пациентов с COVID-19. Общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 728 013.

Лидерами среди стран по распространению инфекции остаются США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.