Тегеран, , 07:39 — REGNUM 10 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа около 189 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число погибших достигло 18 616. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари подчеркнула, что с учетом 189 новых жертв их общее число по стране возросло до 18 616. «За последние 24 часа обнаружено около 2132 новых случаев заражения COVID-19, около 1067 человек были госпитализированы», — отметила она.

По словам Лари, в общей сложности 328 844 иранца заразились опасным вирусом, около 286 642 из них выздоровели и были выписаны из больниц. «Около 3992 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она сообщила, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 711 817 обследований.