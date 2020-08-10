Архангельск, , 20:32 — REGNUM В Архангельске прошли проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Оказалось, что 80% пассажиров пренебрегают использованием средств индивидуальной защиты.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации, было проверено 38 единиц транспорта. Выявлено, что 23 из 38 водителей находились за рулем в масках, 30 из 38 кондукторов также были в масках.

«Экипажи автобусов обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в полной мере, но в процессе работы некоторые маски снимают. Информация о выявленных фактах направлена перевозчикам для принятия мер. Что касается пассажиров, то порядка 80% из них находятся в салонах без масок. Хотя каждый автобус оснащен информационными объявлениями снаружи и внутри: пассажиров просят использовать средства индивидуальной защиты», — рассказал начальник отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельске возобновили льготный проезд для лиц старше 70 лет.