Москва, , 19:52 — REGNUM Защита от цифровых угроз в XXI веке стала насущной необходимостью, которую осознают и государство, и граждане. Именно поэтому граждане России поддержали поправку к Конституции, касающуюся обеспечения безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных (статья 71, пункт «м» Конституции России). Об этом заявил глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников.

Напомним, что сегодня глава Роскомнадзора Андрей Липов на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил российскому лидеру, что за 2019 года количество жалоб граждан на утечки персональных данных возросло на 20%, до 43 000 обращений, по сравнению с 2018 годом.

Липов подчеркнул, что в этой области имеется достаточно много проблем, в частности, связанных с недостаточным развитием законодательства. В этой связи глава Роскомнадзора предложил выработать правовой механизм, который позволил бы гражданам защищать свою частную жизнь.

Липов отмечает, что в будущем подобных обращений будет только больше, но в вопросе регулирования интернета и удаления той или иной информации нужна крайняя осторожность.

«Мы боимся, что этот поток увеличится, и здесь мы можем вместе с водой младенца выплеснуть. Хотелось бы, чтобы, действительно, те люди, которые не заслужили такого отношения, могли о себе информацию, которая не является значимой, через суд хотя бы убрать», — пояснил глава Роскомнадзора.

Глава РОЦИТ Сергей Гребенников подтвердил, что количество жалоб от граждан на противоправные действия в Сети увеличивается с каждым годом — это неизбежно, потому что пользователей и денег в интернете становится всё больше и больше, а это ведет к тому, что в виртуальное пространство перебираются мошенники. К тому же есть такая проблема, как «фейковые» новости.

Гребенников подчеркнул, что защита от цифровых угроз в XXI века стала насущной необходимостью, и это понимает как государство, так и граждане. По его мнению, та поправка к Конституции, которая относит к ведению Российской Федерации обеспечение безопасности личности, общества и государства при применении информационных технологий, обороте цифровых данных, является очень своевременной.