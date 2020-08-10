Челябинск, , 19:52 — REGNUM В Челябинске губернатор области Алексей Текслер остался недоволен ходом работ по благоустройству набережной реки Миасс. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, объект возле филармонии он посетил 9 августа. И темпы работ его не устроили.

Состояние дел на объекте оценили и сами журналисты. По их словам, работы там идут вяло, а сделать предстоит ещё много. При этом для Челябинска этот объект знаковый. Текслер потребовал от подрядчика закончить работу ко Дню города, то есть к 13 сентября. В противном случае коммерсантов могут занести в чёрный список.