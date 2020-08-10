Ассизи, Италия, , 19:42 — REGNUM В главном монастыре ордена францисканцев в итальянском Ассизи — вспышка коронавируса, за день число выявленных случаев выросло с 8 до 18, сообщили руководители ордена в понедельник, 10 августа.

Все сдавшие положительные тесты (новиции, то есть вновь присоединившиеся к ордену, и их преподаватели) изолировались, все находятся «в добром здравии», сообщили также в ордене.

По данным на 10 августа, в Италии умерли 35 209 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 4 (днем ранее — на 2). Выздоровели 202 248 человек, за день этот показатель увеличился на 150 (днем ранее — на 151). Число подтвержденных носителей выросло на 259 (днем ранее — на 463). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 250 825. В настоящее время заражены 13 368 человек — на 105 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт восьмой день подряд.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.