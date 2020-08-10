Москва, , 19:38 — REGNUM Западные IT-компании демонстративно игнорируют российское законодательство, регулирующее работу интернета, и не оплачивают наложенные государством штрафы. Так, американская социальная сеть Facebook не оплачивает уже второй штраф, наложенный на нее российским судом за отказ локализовать хранение данных российских пользователей на территории России.

Существующие сегодня в России наказания за нарушения в интернете не уникальны и существенно мягче, чем мировая практика. Тем не менее Россия должна защищать права своих граждан, в том числе и в информационном поле. Именно для этого на законодательном уровне было установлено, что все интернет-сервисы, включая социальные сети, должна хранить персональные данные российских пользователей на территории России.

Американские социальные сети Facebook и Twitter уже были оштрафованы за отказ от хранения данных российских пользователей в России, но оплачивать эти штрафы отказываются.

Прошло уже три месяца с тех пор, как неоплаченные штрафы Facebook и Twitter были переданы в ФССП. Компании должны уплатить по 4 млн рублей за отказ от хранения персональных данных на территории России. В Twitter решили обжаловать данные штрафы, а Facebook просто никак не реагирует на штрафы.

Примечательно, что ранее Facebook уже штрафовали на три тысячи рублей по этому же нарушению, и тот штраф также не был оплачен. Основная проблема взыскания задолженности заключается в том, что у IT-гигантов отсутствуют официальные представительства на территории России. То есть фактически они недосягаемы для российской юстиции.

При этом российские штрафы на фоне штрафов, выписанных западным IT-гигантам в США и Евросоюзе, выглядят крайне скромно. Так, в США Facebook пришлось заплатить штраф в $5 млрд, назначенный Федеральной торговой комиссией США за утечку персональных данных миллионов пользователей соцсети в компанию CambridgeAnalytica.

В 2016 году Еврокомиссия обязала другого цифрового гиганта — компанию Apple — выплатить Ирландии €13 млрд компенсации за неоправданные налоговые льготы, полученные компанией. Несмотря на протесты Apple, европейский закон оказался непреклонен — первый транш, около €1,5 млрд, был отправлен правительству Ирландии два года назад, в мае 2018 года. Во Франции неуплата налогов обошлась Google в €1 млрд.