Магас, , 19:38 — REGNUM В Ингушетии состоялись выборы нового муфтия. Им стал Иса Хамхоев, ранее уже возглавлявший Духовный центр мусульман Ингушетии, пишет «Интерфакс-Юг».

Напомним, выборы нового муфтия прошли в связи с тем, что в июне скончался от COVID-19 прежний глава муфтията Абдурахман Мартазанов. Сегодня, 10 августа, члены совета и имамы избрали муфтием Ису Хамхоева, который в течение 15 лет работал муфтием. За его отставку не раз выступал бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Он считал, что Хамхоев своими действиями подрывает авторитет официального духовенства республики, разобщая верующих.

В 2017 году на муфтия пожаловались и прихожане. Они обратились с коллективным письмом в адрес президента РФ, прокуратуры, ФСБ и СКР, сообщив, что муфтий провоцирует верующих республики к гражданскому противостоянию.

Читайте также: Экс-муфтия Ингушетии обвинили в дестабилизации обстановки в республике

В июле 2019 года в Ингушетии прошли выборы нового муфтия республики. Им стал Абдурахман Мартазанов. Новый муфтий должен был стоять во главе Духовного центра мусульман пять лет, но в сентябре 2019 года суд принял решение о ликвидации муфтията, установив ряд нарушений в его деятельности. Организация не существует официально по сей день. Между тем, несмотря на это, состоялись выборы нового главы.

Читайте также: Муфтият Ингушетии ликвидировали по решению суда