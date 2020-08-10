Рим, , 19:37 — REGNUM Каждая четвертая итальянская семья из числа 10% семей с самыми высокими доходами обратилась к государству за получением «коронавирусных» пособий (для пострадавших от экономических последствий эпидемии), передает Sky в понедельник, 10 августа, со ссылкой на данные парламентского бюджетного центра.

Примерно 9% всех средств, выплаченных в рамках этих пособий, получили обеспеченные граждане, при этом 20% жителей страны, также запрашивавших выплаты, их еще не получили, уточняет издание.

Итальянские политики и журналисты стали обращать особое внимание на тему расходования средств на выплату таких пособий после появления информации о том, что в числе просителей (и получателей) «экстренных» выплат были и по меньшей мере пять депутатов национального парламента.

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