Рим, , 19:26 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 10 августа, в Италии умерли 35 209 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 4 (днем ранее — на 2), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 202 248 человек, за день этот показатель увеличился на 150 (днем ранее — на 151).

Число подтвержденных носителей выросло на 259 (днем ранее — на 463). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 250 825. В настоящее время заражены 13 368 человек — на 105 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых растёт восьмой день подряд.