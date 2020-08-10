Владимир Станулевич, 10 августа 2020, 19:09 — REGNUM Хорошие новости поступили о пивном заводе купца Суркова (строился с 1883 по 1913 гг.) в Архангельске. В 2014 году здание-руину взялся отреставрировать и превратить в культурно-деловой центр архангельский инвестиционно-строительный холдинг «Аквилон-Инвест». Его общая площадь должна составить 7,3 тыс. кв. метров с объемом инвестиций 0,5 млрд рублей, в которых разместятся кафе, рестораны, магазины и офисы. Несколько раз возникали паузы, связанные с обязательной археологией и прохождением экспертиз по проектной документации. Тогда соцсети наполнялись тревогой за судьбу памятника истории и нехорошими предположениями.
Проект дорогой, и, по нынешним временам, рискованный, но председатель совета директоров «Аквилона» Александр Фролов не отступается. По его информации, экспертизы по проекту реставрации подходят к концу, и скоро холдинг обратится в органы власти за разрешением на строительство. Одновременно, в основном, стали известны итоги археологических исследований на месте завода.
В 1990 г. напротив заводского комплекса была зачищена траншея, ведущая к Дому радио. Мощность культурного слоя здесь составила 1,5 — 2,3 м. В слое конца XVIII — XIX вв. были найдены фрагменты керамики, фаянс, стекло, фарфор, кости птиц и животных, позвонки рыб, куски слюды от оконниц, обломки курительных трубок, настилы на лагах, бревна срубов, сваи. Между досками настила найден масляный светильник. Обнаружена керамика, курительные трубки, шаровидная янтарная и перламутровая бусины. Ниже лежал слой щепы мощностью 10−60 см с брусьями, керамикой, деревянными изделиями, под которым материковая почва — торфяник.
Алексей Беличенко, археолог Института археологии РАН: «Это была немецкая слобода Архангельска, участки и дома купцов. Таких находок я нигде в Архангельске не видел, прекрасная западноевропейская поливная керамика, медные и серебряные монеты XVIII — XIX веков».
В 2018 г., уже на территории самого завода Суркова, были проведены обширные раскопки, выявлен культурный слой мощностью 1,5 метра. Верхние горизонт, с обнаруженным деревянным настилом, относится к XX веку. В нем бетонные и кафельные плитки пола заводского цеха. Ниже, в слое второй половины XVIII — XIX вв. прослойки древесной щепы, ветки. Еще ниже древесная щепа и органика первой половины XVIII в.
Александр Зейфер, археолог Института археологии РАН: «Общая площадь исследований составила 648 кв. м. Собрано 254 керамических обломка и 53 индивидуальные находки — в основном, мундштуки белоглинянных курительных трубок. В горизонте второй половины XVIII — XIX вв. зафиксированы деревянные конструкции пола и системы дренажных деревянных отводов.
Наиболее интересны конструкции фундамента. Сначала идут лаги, потом лиственничные сваи, поверх валуны размером 30−40 см с битым кирпичом, залитым бетоном.
В архангельской земле дерево сохраняется хорошо, тем более лиственница — великолепный материал для свай. Сосна через 10−15 лет в этом качестве рассыпается в труху, а лиственница каменеет, топор ее не берет. Северяне веками накапливали опыт деревянного строительства и прекрасно использовали его».