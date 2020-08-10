10 августа 2020 | Время чтения 2 мин

Владимир Станулевич, , 19:09 — REGNUM Хорошие новости поступили о пивном заводе купца Суркова (строился с 1883 по 1913 гг.) в Архангельске. В 2014 году здание-руину взялся отреставрировать и превратить в культурно-деловой центр архангельский инвестиционно-строительный холдинг «Аквилон-Инвест». Его общая площадь должна составить 7,3 тыс. кв. метров с объемом инвестиций 0,5 млрд рублей, в которых разместятся кафе, рестораны, магазины и офисы. Несколько раз возникали паузы, связанные с обязательной археологией и прохождением экспертиз по проектной документации. Тогда соцсети наполнялись тревогой за судьбу памятника истории и нехорошими предположениями.

Фасады культурного и делового центра в здании пивного завода А.Суркова, Архангельск. Проект реставрации

Проект дорогой, и, по нынешним временам, рискованный, но председатель совета директоров «Аквилона» Александр Фролов не отступается. По его информации, экспертизы по проекту реставрации подходят к концу, и скоро холдинг обратится в органы власти за разрешением на строительство. Одновременно, в основном, стали известны итоги археологических исследований на месте завода.

Фасады культурного и делового центра в здании пивного завода А.Суркова, Архангельск. Проект реставрации

В 1990 г. напротив заводского комплекса была зачищена траншея, ведущая к Дому радио. Мощность культурного слоя здесь составила 1,5 — 2,3 м. В слое конца XVIII — XIX вв. были найдены фрагменты керамики, фаянс, стекло, фарфор, кости птиц и животных, позвонки рыб, куски слюды от оконниц, обломки курительных трубок, настилы на лагах, бревна срубов, сваи. Между досками настила найден масляный светильник. Обнаружена керамика, курительные трубки, шаровидная янтарная и перламутровая бусины. Ниже лежал слой щепы мощностью 10−60 см с брусьями, керамикой, деревянными изделиями, под которым материковая почва — торфяник.

Археологический раскоп на месте безалкогольного цеха пивзавода А.Суркова © Пресс-служба «Аквилона»

Алексей Беличенко, археолог Института археологии РАН: «Это была немецкая слобода Архангельска, участки и дома купцов. Таких находок я нигде в Архангельске не видел, прекрасная западноевропейская поливная керамика, медные и серебряные монеты XVIII — XIX веков».

В 2018 г., уже на территории самого завода Суркова, были проведены обширные раскопки, выявлен культурный слой мощностью 1,5 метра. Верхние горизонт, с обнаруженным деревянным настилом, относится к XX веку. В нем бетонные и кафельные плитки пола заводского цеха. Ниже, в слое второй половины XVIII — XIX вв. прослойки древесной щепы, ветки. Еще ниже древесная щепа и органика первой половины XVIII в.

Археологический раскоп на месте безалкогольного цеха пивзавода А.Суркова © Пресс-служба «Аквилона»

Александр Зейфер, археолог Института археологии РАН: «Общая площадь исследований составила 648 кв. м. Собрано 254 керамических обломка и 53 индивидуальные находки — в основном, мундштуки белоглинянных курительных трубок. В горизонте второй половины XVIII — XIX вв. зафиксированы деревянные конструкции пола и системы дренажных деревянных отводов.

Наиболее интересны конструкции фундамента. Сначала идут лаги, потом лиственничные сваи, поверх валуны размером 30−40 см с битым кирпичом, залитым бетоном.

В архангельской земле дерево сохраняется хорошо, тем более лиственница — великолепный материал для свай. Сосна через 10−15 лет в этом качестве рассыпается в труху, а лиственница каменеет, топор ее не берет. Северяне веками накапливали опыт деревянного строительства и прекрасно использовали его».