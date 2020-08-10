Нью-Йорк, США, , 19:05 — REGNUM Хлеб в Ливане может закончиться в течение двух с половиной недель, если порт Бейрута не возобновит работу, сообщил 10 августа журналистам Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

Бизли «85% зерна в стране импортируется, оно поступает через бейрутский порт, который был разрушен».

Представитель ООН добавил, что ведётся работа по восстановлению порта в Бейруте, чтобы он мог принимать сухогрузы. Сейчас в Бейрут идёт судно с 17,5 тыс. тонн пшеницы, которой ливанцам должно хватить на три недели.

Для дополнительных и более крупных поставок зерна нужно продолжать восстанавливать инфраструктуру порта, отмечает чиновник.

Бизли «Нам понадобятся временные хранилища, краны и генераторы через две недели».

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Напомним, порт Бейрута, где 4 августа 2020 г. прогремел взрыв, оказался почти полностью разрушен. Хранившийся на его территории национальный запас зерна уничтожен.

От взрывной волны пострадали здания на расстоянии до десяти километров от места взрыва, в том числе три больницы. Погибли 158 человек.

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