Москва, , 18:47 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) для усовершенствования инструментов борьбы с противоправными материалами и их распространением предлагает создать систему выявления злокачественной информации в интернете на основе искусственного интеллекта, в частности нейросети. Об этом сегодня, 10 августа, заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Не секрет, что ежедневно в сети увеличивается количество противоправной и деструктивной информации, наносящей вред пользователям. Чтобы усовершенствовать инструменты борьбы с распространением противоправного контента в Сети, Роскомнадзор намерен использовать современные информационные технологии, в частности нейросети. Это позволит повысить скорость реагирования и охват ресурсов.

Общественные опросы граждан показывают, что жители России считают недостаточными принимаемые меры и ожидают именно от государства более активных действий по противодействию противоправной информации в интернете.

Предполагается, что данная система будет мониторить материалы, пропагандирующие суицид, детскую порнографию, информацию о распространении и пропаганде наркотиков, экстремистские материалы.

Стоит отметить, что Генеральная прокуратура России также предложила проработать вопрос создания автоматизированных поисковых систем для пресечения киберпреступности.