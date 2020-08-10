Курск, , 18:41 — REGNUM В Курской области отношении двух асфальтобетонных заводов проводятся административные расследования. Как сообщает ИА REGNUM, региональный комитет экологической безопасности и природопользования получал жалобы на то, что эти предприятия загрязняют воздух.

Одно предприятие расположено на Магистральном проезде в Курске, другое — в селе Рышково Курского района. Проверки были проведены на обоих объектах. Экологи зафиксировали факт выбросов белого и серого дыма и наличие неприятного запаха на производстве.

Отборы проб воздуха поводит специализированная лаборатория. По итогам проверки в случае выявления нарушений предприятия обещают наказать.